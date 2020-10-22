Зеленський прибув на Волинь

"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Волинської області. Глава держави зустрінеться з представниками об’єднаних територіальних громад. Також Президент перевірить стан реалізації в регіоні програми "Велике будівництво", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, останній раз Зеленський перебував із робочою поїздкою на Волині у липні.