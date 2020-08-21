Зеленський пояснив, чому Україна не розробляє свою вакцину від COVID-19

"Про вакцину ви запитали: з самого початку пандемії ми збирали всіх фахівців. У нас є геніальні медики, і це є правда. Технічно у нас ніякі вакцини ми не могли робити. Ні розробляти, з точки зору науки, технічного обладнання науки медичної - теж немає. При всій повазі, ще раз.... до наших медиків-науковців - до них немає питань, вони молодці. Але нічого не було зовсім. Лабораторій ніяких не було. Виробництво вакцин, скажу вам відверто, зараз вже є у нас декілька підприємств, які готові масово виробляти… І ми розробляємо з деякими вже країнами, які є розробниками вакцини, і міністр зараз охорони здоров’я, тобто, ми спілкуємось про те, що якщо нам вдасться взяти вакцину у тієї чи іншої країни - ми готові її масово виробляти", - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що таким чином ми могли б допомагати іншим країнам і українцям.

Нагадаємо, КНР зареєструвала вакцину проти COVID-19.