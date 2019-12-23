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Зеленський підписав закон щодо зменшення тиску на бізнес

Зеленський підписав закон щодо зменшення тиску на бізнес

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, закон № 367-ІХ Верховна Рада ухвалила 12 грудня 2019 року.

“Закон спрямований на зменшення корупційних ризиків у діяльності посадових осіб під час здійснення перевірок, а також на посилення захисту споживачів у разі виявлення на ринку небезпечної нехарчової продукції”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що документ також сприятиме виконанню зобов’язань України, передбачених Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, у частині погодження українського законодавства у сфері державного ринкового нагляду із законодавством ЄС.

Закон усуває дублювання контролю за окремими видами продукції та уніфікує різновиди перевірок нехарчової продукції, що дасть змогу уникнути зловживань; встановлює чіткі й прозорі вимоги до інспекторів органів ринкового нагляду та суб’єктів господарювання щодо переліку та строків надання документів під час проведення перевірки.

Згідно з документом, перевірка характеристик продукції у її виробників здійснюється лише в разі, якщо наявні документально підтверджені підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає визначеним вимогам унаслідок дій чи бездіяльності виробника такої продукції.

Під час проведення перевірок продукції певного виду (типу), категорії та/або групи забороняється перевіряти іншу продукцію. Це дасть змогу сфокусувати перевірку та запобігти зловживанням.

Закон також передбачає відповідальність суб’єктів господарювання у вигляді штрафів за порушення законодавства у сфері ринкового нагляду. Водночас встановлюється чіткий термін надсилання суб’єкту господарювання постанови про накладення штрафу (16 днів після проведення перевірки), що допоможе уникнути випадків надсилання постанов про накладення штрафу заднім числом.

Повідомляється, що з-під дії ринкового нагляду виводяться: ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання; об’єкти будівництва, визначені Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”; дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та вироби з нього (ювелірні й побутові).

Цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Нагадаємо, 12 грудня, Верховна Рада України ухвалили в цілому проект закону щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів України.

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