Зеленський підписав закон щодо зменшення фінансового навантаження на роботодавців

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Цитата:

"Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання" № 1320-IX, який був ухвалений парламентом 4 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що закон дозволяє органам місцевого самоврядування здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах та організаціях комунальної власності відповідних територіальних громад.

Органи місцевого самоврядування також можуть виступати з ініціативою щодо здійснення державної перевірки на підприємствах, що не перебувають у комунальній власності, а також стосовно фізичних осіб – підприємців, які використовують працю найманих працівників.

"Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад можуть звертатися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, чи його територіального органу (Державна служба України з питань праці) щодо порушень суб’єктом господарювання законодавства про працю та зайнятість населення", - зазначається в повідомленні.

Натомість виконавчі органи міських рад та об’єднаних територіальних громад позбавляються права складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

Законом серед іншого пропонується звільнити від сплати судового збору під час розгляду справ в усіх судових інстанціях Державну службу України з питань праці та її територіальні органи.

Також документ вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими за невиконання законних вимог або недопущення посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та його територіальних органів або недопущення їхніх посадових осіб до здійснення заходів державного нагляду передбачено штраф для посадових осіб від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Доповнення

Верховна Рада України на засіданні в четвер, 4 березня, ухвалила в цілому проект закону № 0958, що має зменшити тиск на бізнес з боку контролерів за дотриманням трудового законодавства

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