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Зеленский подписал закон об уменьшении финансовой нагрузки на работодателей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении чрезмерного давления на субъектов хозяйствования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Цитата:

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъектов хозяйствования" № 1320-IX, который был принят парламентом 4 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что закон позволяет органам местного самоуправления осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде на предприятиях, в учреждениях и организациях коммунальной собственности соответствующих территориальных общин.

Органы местного самоуправления также могут выступать с инициативой по осуществлению государственной проверки на предприятиях, которые не находятся в коммунальной собственности, а также в отношении физических лиц - предпринимателей, использующих труд наемных работников.

"Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов могут обращаться в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, или его территориальный орган (Государственная служба Украины по вопросам труда) о нарушениях субъектом хозяйствования законодательства о труде и занятости населения", - отмечается в сообщении.

Зато исполнительные органы городских советов и объединенных территориальных общин лишаются права составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение законодательства о труде и занятости населения.

Законом среди прочего предлагается освободить от уплаты судебного сбора при рассмотрении дел во всех судебных инстанциях Государственную службу Украины по вопросам труда и ее территориальные органы.

Также документ вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым за невыполнение законных требований или недопущения должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и его территориальных органов или недопущения их должностных лиц к осуществлению мероприятий государственного надзора предусмотрен штраф для должностных лиц от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Дополнение

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 4 марта, приняла в целом проект закона № 0958, что должно уменьшить давление на бизнес со стороны контролеров за соблюдением трудового законодательства

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