Зеленський підписав закон про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф

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Президент підписав закон 16 листопада 2022 року. Документ передбачає створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії у складі спецфонду держбюджету, який наповнюватиметься коштами від примусового вилучення об’єктів росії та її резидентів.

Гроші витрачатимуть на будівництво, реконструкцію об’єктів критичної інфраструктури, зокрема водо- та теплопостачання, забезпечення житлом ВПО, закупівлю шкільних автобусів, спецтранспорту, обладнання для медзакладів, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для закладів освіти та компенсації пораненим українцям.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила законопроект про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації.