Зеленський підписав закон про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №8027 щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії у бюджеті 2022 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Верховної Ради.
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Президент підписав закон 16 листопада 2022 року. Документ передбачає створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії у складі спецфонду держбюджету, який наповнюватиметься коштами від примусового вилучення об’єктів росії та її резидентів.
Гроші витрачатимуть на будівництво, реконструкцію об’єктів критичної інфраструктури, зокрема водо- та теплопостачання, забезпечення житлом ВПО, закупівлю шкільних автобусів, спецтранспорту, обладнання для медзакладів, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для закладів освіти та компенсації пораненим українцям.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила законопроект про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації.