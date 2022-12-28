Зеленський передав командиру батареї HIMARS відзнаку від Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час промови у Раді передав командиру батареї HIMARS відзнаку від президента США Джо Байдена. Про це повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
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"Зеленський передав командиру батареї Хаймарсів відзнаку від Байдена", - написав Гончаренко.
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Нардеп також нагадав, що Зеленський привіз президенту США нагороду, яка належала воїну з Бахмута. І Байден у відповідь передав спеціальний символ від президента США.
Зеленський вручив її командиру прямо під час своєї промови у Раді.
Раніше
Володимир Зеленський привіз президенту США Джо Байдену "Хрест бойових заслуг" офіцера на ім’я Павло - командира батареї HIMARS. Цю нагороду військовий отримав за участь в боях на найгарячішому напрямку спротиву російському наступу.