Зеленський назвав дату відкриття нового корпусу Охматдиту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Новий корпус дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" відкриють 1 червня – у День захисту дітей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Так, 1 квітня у новому корпусі закінчили основні будівельні роботи. Тож, залишилось доставити та підключити медичне обладнання.
“Відкриття плануємо на 1 червня – до Дня захисту дітей. Радий, що в такий непростий для всіх нас період протистояння епідемії коронавірусу нам вдалося дотриматися встановлених термінів. Ми роками чекали на закінчення цього довгобуду. Нині як ніколи важливо мати такі сучасні лікарні, особливо коли йдеться про дітей", - повідомив Зеленський.
Раніше УНН писав, що держава виділила на добудову Охматдиту 200 млн грн.