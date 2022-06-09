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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Зеленський: маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів

Зеленський: маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів

Київ • УНН

 • 128328 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. За останню добу ситуація на фронті не зазнала суттєвих змін, водночас є певний позитив на Запорізькому напрямку. Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що фронтова ситуація за добу — без суттєвих змін. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, інші міста Донбасу, які окупанти вважають зараз ключовими мішенями, тримаються.

Цитата

“Маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Поступово просуваємося вперед на Харківщині, звільняючи нашу землю. Тримаємо оборону на Миколаївському напрямку. Я вдячний усім нашим захисникам, усім захисницям, завдяки яким це можливо. Завдяки яким ми витримали вже 106 днів повномасштабної війни”, — сказав він.

Нагадаємо

Зеленський розповів, чому контроль над Україною важливий для росії.

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