Зеленський домовився з віце-президентом Туреччини про збільшення товарообігу до 10 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський домовився з віце-президентом Туреччини Фуатом Октаєм про збільшення товарообігу між країнами до 10 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Анадолу".
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч за закритими дверима з віце-президентом Туреччини Фуатом Октаєм в понеділок у Києві після церемонії інавгурації.
Обидві сторони досягли консенсусу щодо підписання угоди про вільну торгівлю між Туреччиною і Україною для досягнення мети в 10 мільярдів доларів.
З приводу зобов'язання Туреччини збільшити обсяги торгівлі з Україною, Октай заявив, що зараз цей показник становить близько 6 мільярдів доларів. Туреччина прагне збільшити його до 10 мільярдів доларів.
Октай також висловив стурбованість Туреччини з приводу анексії Криму Росією.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей із президентами країн Балтії - президентом Естонії Керсті Кальюлайд, президентом Литви Далею Грібаускайте та президентом Латвії Раймондсом Вейонісом.