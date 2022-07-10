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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зеленський анонсував переговори та звернення "відновленню справедливості"

Зеленський анонсував переговори та звернення "відновленню справедливості"

Київ • УНН

 • 494532 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський анонсував переговори та звернення, які сприятимуть відновленню справедливості та засуджуватимуть російську агресію, пише УНН.

Деталі

Президент розповів, що у нього графіку на найближчі тижні переговори та звернення, які сприятимуть відновленню справедливості та сприятимуть покаранню російських воєнних злочинців.

Цитата

"Причому ця активність спрямована не лише на Європу та інші традиційні регіони для роботи української дипломатії. Зробимо все, щоб і в Латинській Америці, і в Азії, і в Африці чули правду про російський терор на нашій землі", - зазначив Глава держави.

Нагадаємо

Зеленський порівняв окупантів із нацистськими убивцями та запевнив, що покарання чекає всіх.

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