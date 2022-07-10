Зеленський анонсував переговори та звернення "відновленню справедливості"

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Президент розповів, що у нього графіку на найближчі тижні переговори та звернення, які сприятимуть відновленню справедливості та сприятимуть покаранню російських воєнних злочинців.

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"Причому ця активність спрямована не лише на Європу та інші традиційні регіони для роботи української дипломатії. Зробимо все, щоб і в Латинській Америці, і в Азії, і в Африці чули правду про російський терор на нашій землі", - зазначив Глава держави.

Нагадаємо

Зеленський порівняв окупантів із нацистськими убивцями та запевнив, що покарання чекає всіх.