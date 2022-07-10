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Їх ловлять по всьому світу: Зеленський порівняв окупантів із нацистськими убивцями та запевнив, що покарання чекає всіх

Їх ловлять по всьому світу: Зеленський порівняв окупантів із нацистськими убивцями та запевнив, що покарання чекає всіх

Київ • УНН

 • 124311 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму новому зверненні порівняв окупантів із нацистськими убивцями та запевнив, що покарання чекає всіх воєнних злочинців. Про це інформує УНН.

Деталі

Зеленський розповів, що нацистських убивць знаходять і судять навіть тоді, коли їм уже виповнилося по 90 чи 100 років та запевнив, що така ж доля чекає кожного російського вбивцю.

Цитата

"Їх (нацистських убивць - ред.) ловлять по всьому світу. Звісно, ми не хочемо чекати так довго. Але я наводжу цей приклад, щоб показати, що покарання – невідворотне для кожного російського вбивці. Для кожного – абсолютно. Так само, як і для нацистів. І хай вони не сподіваються, що їхня держава буде їх захищати. Росія першою ж їх кине, коли зміняться політичні обставини", - заявив Зеленський.

Як повідомив Глава держави, від початку повномасштабного вторгнення українські правоохоронці роблять усе, що необхідно для фіксації злочинів окупантів і для збору доказів. До цієї роботи залучені партнери із багатьох держав.

"Російський терор давно перетнув ту межу, за якою багатьом у цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки – покарати Росію, державу-терориста, за все зроблене нею проти України й міжнародного правопорядку", - додав Президент.

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