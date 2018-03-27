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Збиткові компанії щороку вимивають з України 60 млрд гривень

Збиткові компанії щороку вимивають з України 60 млрд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні з України збитковими компаніями вимивається 60 млрд гривень щороку. При цьому технічно, це відбувається у законний спосіб. Про у ході зустрічі з ЄБА повідомив секретар Національної ради реформ, заступник глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні з України вимивається збитковими компаніями 60 млрд гривень щорічно, при чому технічно це відбувається законно", - сказав він.

Як уточнив Шимків, 2018 рік буде присвячено більше економічним реформам. Одною з яких є введення податку на виведений капітал, адже Україна потребує інструменту, який стимулює інвестиції в інфраструктуру бізнесу, розвиток економіки та зростання ВВП держави.

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У цьому році більше уваги навколо економічних ініціатив. Податок на виведений капітал, інструмент стимулювання розвитку української економіки.

"Ще одним напрямком в цьому контексті стане вирішення питання взаємовідносин з ДФС, яка визначає, що є видатками, а що не є. Сьогодні український бізнес програє 10 млрд гривень у форматі пені, підприємствам, які мають нульову податкову ставку", - зауважив Шимків.

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