Збиткові компанії щороку вимивають з України 60 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні з України збитковими компаніями вимивається 60 млрд гривень щороку. При цьому технічно, це відбувається у законний спосіб. Про у ході зустрічі з ЄБА повідомив секретар Національної ради реформ, заступник глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні з України вимивається збитковими компаніями 60 млрд гривень щорічно, при чому технічно це відбувається законно", - сказав він.
Як уточнив Шимків, 2018 рік буде присвячено більше економічним реформам. Одною з яких є введення податку на виведений капітал, адже Україна потребує інструменту, який стимулює інвестиції в інфраструктуру бізнесу, розвиток економіки та зростання ВВП держави.
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У цьому році більше уваги навколо економічних ініціатив. Податок на виведений капітал, інструмент стимулювання розвитку української економіки.
"Ще одним напрямком в цьому контексті стане вирішення питання взаємовідносин з ДФС, яка визначає, що є видатками, а що не є. Сьогодні український бізнес програє 10 млрд гривень у форматі пені, підприємствам, які мають нульову податкову ставку", - зауважив Шимків.