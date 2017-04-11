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Збірна України у складі 28 хокеїстів розпочала підготовку до домашнього ЧС

Збірна України у складі 28 хокеїстів розпочала підготовку до домашнього ЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогодні ввечері на льоду броварської арени "Термінал" відбудеться перше тренувальне заняття національної збірної команди України в рамках підготовки до чемпіонату світу з хокею у Києві, інформує УНН з посиланням на ФХУ.

У сьогоднішньому тренуванні братимуть участь 28 хокеїстів. Ще декілька спортсменів, на яких розраховує тренерський штаб, поки що не прибули до табору команди з різних обставин.

Зокрема, срібний призер чемпіонату Білорусі у складі "Юності" Андрій Міхнов відновлюється після операції. Ближче до завершення збору до команди зможе приєднатися капітан збірної Віктор Захаров. Додаткове медичне обстеження проходить одноклубник В.Захарова по "Донбасу" Роман Благий, який догравав фінальну серію чемпіонату УХЛ на уколах. В той же час юний захисник Ігор Мережко продовжує виступати у плей-оф WHL у складі свого клубу, проте після завершення виступів готовий приєднатися до "синьо-жовтих". Ще один захисник – Володимир Романенко, із ХК "Кременчук" продовжує відновлюватися після травми.

Загалом же склад команди, який розпочав підготовку до чемпіонату світу має такий вигляд:

Воротарі: Едуард Захарченко (ХК "Кременчук"), Андрій Безхлібний ("Кривбас"), Богдан Дьяченко ("Донбас");

Захисники: Володимир Алексюк, Олександр Побєдоносцев, Денис Петрухно, Ігор Кугут, Всеволод Толстушко (всі – "Донбас"), Віталій Андрейків, Володимир Варивода, Денис Ісаєнко, Дмитро Ігнатенко, Олексій Мельников (всі – ХК "Кременчук"), Кирило Катрич ("Кривбас");

Нападаючі: Сергій Бабинець, Віталій Лялька, Нікіта Буценко, Артем Бондарєв, Дмитро Німенко, Олег Шафаренко (всі – "Донбас"), Владислав Гаврік, Артем Гніденко, Юрій Петранговський, Сергій Кузьмік, Георгій Кіча, Севастьян Карпенко, Дмитро Чернишенко (всі – ХК "Кременчук") та Андрій Денискін ("Hampton Road Whalers", США).

Відзначимо, що у програмі підготовки на Броварському льоду проведення 12 тренувань тривалістю від 75 хвилин до двох годин. По два льодових заняття заплановано на 13, 14, 17 та 18 квітня. В решту тренувальних днів передбачено по одному заняттю.

Окрім того, після 19 квітня планується переїзд команди до київського "Палацу спорту", де й відбудуться матчі чемпіонату світу.

Як повідомляв УНН, в ДПСУ розповіли, як зустрічатимуть гостей під час чемпіонату світу з хокею.

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