Сборная Украины в составе 28 хоккеистов начала подготовку к домашнему ЧМ

В сегодняшней тренировке примут участие 28 хоккеистов. Еще несколько спортсменов, на которых рассчитывает тренерский штаб, пока не прибыли в лагерь команды по разным причинам.

В частности, серебряный призер чемпионата Беларуси в составе “Юности” Андрей Михнов восстанавливается после операции. Ближе к завершению сбора к команде сможет присоединиться капитан сборной Виктор Захаров. Дополнительное медицинское обследование проходит одноклубник В.Захарова по “Донбасса” Роман Благой, который доигрывал финальную серию чемпионата УХЛ на уколах. В то же время юный защитник Игорь Мережко продолжает выступать в плей-офф WHL в составе своего клуба, однако после завершения выступлений готов присоединиться к “сине-желтых”. Еще один защитник — Владимир Романенко, с ХК “Кременчуг” продолжает восстанавливаться после травмы.

В целом же состав команды, который начал подготовку к чемпионату мира выглядит следующим образом:

Вратари: Эдуард Захарченко (ХК “Кременчуг”), Андрей Бесхлебный (“Кривбасс”), Богдан Дьяченко (“Донбасс”)

Защитники: Владимир Алексюк, Александр Победоносцев, Денис Петрухно, Игорь Кугут, Всеволод Толстушко (все — “Донбасс”), Виталий Андрейкив, Владимир Варивода, Денис Исаенко, Дмитрий Игнатенко, Алексей Мельников (все — ХК “Кременчуг”), Кирилл Катрич (“Кривбасс”)

Нападающие: Сергей Бабинец, Виталий Кукла Никита Буценко, Артем Бондарев, Дмитрий Нименко, Олег Шафаренко (все — “Донбасс”), Владислав Гаврик, Артем Гниденко, Юрий Петранговский, Сергей Кузьмик, Георгий Кича, Севастьян Карпенко, Дмитрий Чернышенко (все — ХК “Кременчуг”) и Андрей Денискины (“Hampton Road Whalers”, США).

Отметим, что в программе подготовки на Броварском льда проведения 12 тренировок продолжительностью от 75 минут до двух часов. По два ледовых занятия запланировано на 13, 14, 17 и 18 апреля. В остальные тренировочных дней предусмотрено по одному занятию.

Кроме того, после 19 апреля планируется переезд команды в киевское “Дворца спорта”, где и пройдут матчи чемпионата мира.

Как сообщал УНН, в ГНСУ рассказали, как будут встречать гостей во время чемпионата мира по хоккею .