Збірна України у грудні розпочне підготовку до домашнього ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Головний тренер національної збірної команди України з хокею Олександр Савицький розповів план початкової підготовки команди до чемпіонату світу з хокею 2017 року, який відбудеться у Києві, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФХУ.
"10 грудня ми збираємось у Броварах. На зборах працюватимуть п’ять ланок та три голкіпери. Проведемо триденний збір. 14 грудня вилітаємо до Польщі, де проведемо три матчі (проти Казахстану, Польщі та Кореї). Суперники гідні, сподіваюся, ми теж виступимо гідно. Також перевіримо гравців, які не грали за збірну, які зараз себе проявили і на допомогу яких ми сподіваємось", - заявив наставник.
Окрім того О.Савицький додав, що "всі викликані на збір гравці представляють Українську хокейну лігу".
Варто відзначити, що Польща, Корея та Казахстан є майбутніми конкурентами України по ЧС-2017.