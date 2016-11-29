Збірна України у грудні розпочне підготовку до домашнього ЧС з хокею

"10 грудня ми збираємось у Броварах. На зборах працюватимуть п’ять ланок та три голкіпери. Проведемо триденний збір. 14 грудня вилітаємо до Польщі, де проведемо три матчі (проти Казахстану, Польщі та Кореї). Суперники гідні, сподіваюся, ми теж виступимо гідно. Також перевіримо гравців, які не грали за збірну, які зараз себе проявили і на допомогу яких ми сподіваємось", - заявив наставник.

Окрім того О.Савицький додав, що "всі викликані на збір гравці представляють Українську хокейну лігу".

Варто відзначити, що Польща, Корея та Казахстан є майбутніми конкурентами України по ЧС-2017.