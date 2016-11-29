Сборная Украины в декабре начнет подготовку к домашнему ЧМ по хоккею

«10 декабря мы собираемся в Броварах. На собрании будут работать пять звеньев и три голкипера. Проведем трехдневный сбор. 14 декабря вылетаем в Польшу, где проведем три матча (против Казахстана, Польши и Кореи). Соперники достойные, надеюсь, мы тоже выступим достойно. Также проверим игроков, которые не играли за сборную, которые сейчас себя проявили и на помощь которых мы надеемся ", - заявил наставник.

Кроме того А.Савицкий добавил, что "все вызванные на сбор игроки представляют Украинскую хоккейную лигу".

Стоит отметить, что Польша, Корея и Казахстан являются будущими конкурентами Украины по ЧМ-2017.