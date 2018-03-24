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Збірна України U-19 вирвала перемогу у Сербії у відборі до Євро-2018

Збірна України U-19 вирвала перемогу у Сербії у відборі до Євро-2018

Київ • УНН

 • 9741 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Збірна України у другому матчі еліт-раунду відбору до Євро-2018 (U-19) виграла у своїх сербських однолітків, передає УНН з посиланням на ФФУ.

Після нічиєї зі шведами підопічні Олександра Петракова у другому матчі четвертої групи відбору до Євро-2018 (U-19) здобули вольову перемогу над сербами — 2:1. “Синьо-жовті” пропустили першими на 21-й хвилині. “Динамівський” захисник Віталій Миколенко порушив правила у власному штрафному майданчику, і Джордже Йованович реалізував пенальті.

Однак на 79-й хвилині Миколенко реабілітувався. Скориставшись передачею півзахисника “Шахтаря” Олексія Кащука, Віталій відновив рівновагу в поєдинку. А у компенсований час зустрічі переможний м’яч забив захисник “Дніпра-1” Олександр Сафронов.

Склад України (U-19): Кучерук, Бондар (к), Сафронов, Миколенко, Корнієнко, Булеца (Ременюк, 73), Супряга (Кулаков, 64), Бєляєв, Дришлюк, Кащук (Козиренко, 90+3), Снурніцин.

Зазначимо, що у вирішальній грі наші земляки зустрінуться з Румунією за вихід до фінального турніру Євро-2018, адже до фінальної частини Євро потрапить лише переможець групи. Наразі румуни мають 6 очок, українці — 4.

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