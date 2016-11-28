Збірна України стала переможцем відбіркового етапу до чемпіонату світу з гандболу

Після перемог над Словаччиною та Литвою, в останньому турі команда Бориса Чижова розправилась із Грецією 27:14. Капітан Вікторія Борщенко стала найбільш результативною в матчі, забивши 11 голів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська жіноча збірна з гандболу перемогла на турнірі “Кубок Турчина-2016”

Таким чином, збірні України та Словаччини, посіли перше та друге місце підсумкової таблиці групи 1 й відповідно вийшли до плей-офф відбору, де розігруватимуться путівки на чемпіонат світ-2017.

Варто відзначити, що з четвертої відбірної групи, де було три команди, до плей-офф вийшла збірна Італії. У відбірних групах 2 та 3 турніри пройдуть у грудні. Всі учасники плей-офф стануть відомими за підсумками чемпіонату Європи-2016, що завершиться 18 грудня.

Додамо, що плей-офф відбудеться в червні 2017 року.