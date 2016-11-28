Збірна України стала переможцем відбіркового етапу до чемпіонату світу з гандболу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У словацькому місті Шаля завершився турнір групи 1 у відборі до чемпіонату світу-2017. Його переможцем стала жіноча збірна України, яка виграла всі свої матчі, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.
Після перемог над Словаччиною та Литвою, в останньому турі команда Бориса Чижова розправилась із Грецією 27:14. Капітан Вікторія Борщенко стала найбільш результативною в матчі, забивши 11 голів.
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Таким чином, збірні України та Словаччини, посіли перше та друге місце підсумкової таблиці групи 1 й відповідно вийшли до плей-офф відбору, де розігруватимуться путівки на чемпіонат світ-2017.
Варто відзначити, що з четвертої відбірної групи, де було три команди, до плей-офф вийшла збірна Італії. У відбірних групах 2 та 3 турніри пройдуть у грудні. Всі учасники плей-офф стануть відомими за підсумками чемпіонату Європи-2016, що завершиться 18 грудня.
Додамо, що плей-офф відбудеться в червні 2017 року.