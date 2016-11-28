Збірна України стала переможцем відбіркового етапу до чемпіонату світу з гандболу

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 278 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 86205 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 101788 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 100830 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 104624 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 113415 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 168634 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75207 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 162759 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111737 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
5.8м/с
31%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 20010 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 17563 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 16328 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 24707 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 10099 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 1522 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 10154 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 86205 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 168634 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 187390 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 1076 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 101980 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 104014 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 48139 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 51183 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Збірна України стала переможцем відбіркового етапу до чемпіонату світу з гандболу

Київ • УНН

 • 8164 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У словацькому місті Шаля завершився турнір групи 1 у відборі до чемпіонату світу-2017. Його переможцем стала жіноча збірна України, яка виграла всі свої матчі, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.

Збірна України стала переможцем відбіркового етапу до чемпіонату світу з гандболу

Після перемог над Словаччиною та Литвою, в останньому турі команда Бориса Чижова розправилась із Грецією 27:14. Капітан Вікторія Борщенко стала найбільш результативною в матчі, забивши 11 голів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська жіноча збірна з гандболу перемогла на турнірі “Кубок Турчина-2016”

Таким чином, збірні України та Словаччини, посіли перше та друге місце підсумкової таблиці групи 1 й відповідно вийшли до плей-офф відбору, де розігруватимуться путівки на чемпіонат світ-2017.

Варто відзначити, що з четвертої відбірної групи, де було три команди, до плей-офф вийшла збірна Італії. У відбірних групах 2 та 3 турніри пройдуть у грудні. Всі учасники плей-офф стануть відомими за підсумками чемпіонату Європи-2016, що завершиться 18 грудня.

Додамо, що плей-офф відбудеться в червні 2017 року.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,391.70
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,241.15
Ethereum
$1,638.78