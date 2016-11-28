Сборная Украины стала победителем отборочного этапа к чемпионату мира по гандболу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В словацком городе Шаля завершился турнир группы 1 в отборе к чемпионату мира-2017. Его победителем стала женская сборная Украины, которая выиграла все свои матчи, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.
После побед над Словакией и Литвой в последнем туре команда Бориса Чижова расправилась с Грецией 27:14. Капитан Виктория Борщенко стала самой результативной в матче, забив 11 голов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская женская сборная по гандболу победила на турнире "Кубок Турчина-2016"
Таким образом, сборные Украины и Словакии, заняли первое и второе место итоговой таблице группы 1 и соответственно вышли в плей-офф отбора, где будут разыгрываться путевки на чемпионат мира-2017.
Стоит отметить, что с четвертой отборочной группы, где было три команды, в плей-офф вышла сборная Италии. В отборочных группах 2 и 3 турниры пройдут в декабре. Все участники плей-офф станут известны по итогам чемпионата Европы-2016, который завершится 18 декабря.
Добавим, что плей-офф состоится в июне 2017 года.