Збірна України оголосила склад на майбутній поєдинок Кубку Девіса
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Федерація тенісу України оголосила склад національної команди на протистояння Кубку Девіса між збірними Угорщини та України, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
До складу потрапили четверо тенісистів серед яких і 18-річний дебютант команди Ерік Ваншельбойм, який займає 717 рядок в світовому табелі про ранги.
Склад команди: Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Денис Молчанов, Ерік Ваншельбойм.
Капітан – Андрій Медведєв.
Примітно, що поєдинок пройде 4 – 15 вересня в Будапешті на ґрунтових кортах.
Додамо, у перший день протистояння відбудуться дві одиночні зустрічі (перший номер господарів проти другого номеру гостей та навпаки). В другий день – парна зустріч і дві одиночні (перші номери один проти одного, потім другі номери).