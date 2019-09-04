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Збірна України оголосила склад на майбутній поєдинок Кубку Девіса

Збірна України оголосила склад на майбутній поєдинок Кубку Девіса

Київ • УНН

 • 8240 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Федерація тенісу України оголосила склад національної команди на протистояння Кубку Девіса між збірними Угорщини та України, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.

До складу потрапили четверо тенісистів серед яких і 18-річний дебютант команди Ерік Ваншельбойм, який займає 717 рядок в світовому табелі про ранги.

Склад команди: Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Денис Молчанов, Ерік Ваншельбойм.

Капітан – Андрій Медведєв.

Примітно, що поєдинок пройде 4 – 15 вересня в Будапешті на ґрунтових кортах.

Додамо, у перший день протистояння відбудуться дві одиночні зустрічі (перший номер господарів проти другого номеру гостей та навпаки). В другий день – парна зустріч і дві одиночні (перші номери один проти одного, потім другі номери).

Українські Національні Новини

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