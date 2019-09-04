Сборная Украины объявила состав на предстоящий поединок Кубка Дэвиса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Федерация тенниса Украины объявила состав национальной команды на противостояние Кубка Дэвиса между сборными Венгрии и Украины, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
В состав попали четверо теннисистов среди которых и 18-летний дебютант команды Эрик Ваншельбойм, который занимает 717 строчку в мировой табели о рангах.
Состав команды: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Эрик Ваншельбойм.
Капитан - Андрей Медведев.
Примечательно, что поединок пройдет 4 - 15 сентября в Будапеште на грунтовых кортах.
Добавим, в первый день противостояния состоятся две одиночные встречи (первый номер хозяев против второго номера гостей и наоборот). Во второй день - парная встреча и две одиночные (первые номера друг против друга, потом вторые номера).