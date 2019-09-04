Сборная Украины объявила состав на предстоящий поединок Кубка Дэвиса

В состав попали четверо теннисистов среди которых и 18-летний дебютант команды Эрик Ваншельбойм, который занимает 717 строчку в мировой табели о рангах.

Состав команды: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Эрик Ваншельбойм.

Капитан - Андрей Медведев.

Примечательно, что поединок пройдет 4 - 15 сентября в Будапеште на грунтовых кортах.

Добавим, в первый день противостояния состоятся две одиночные встречи (первый номер хозяев против второго номера гостей и наоборот). Во второй день - парная встреча и две одиночные (первые номера друг против друга, потом вторые номера).