Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу з важкої атлетики у Москві

Деталі

Змагання є ліцензійними до Олімпійських ігор 2020. Україну на даному Чемпіонаті Європи представляють 10 жінок і 6 чоловіків:

Жінки: Ангеліна Ломачинська (45 кг), Каміла Конотоп (55 кг), Світлана Самуляк (55 кг), Марія Гангур (59 кг), Євгенія Росінська (71 кг), Ірина Деха (76 кг), Аліна Марущак (81 кг), Валентина Кісіль (87 кг), Анастасія Лисенко (87+ кг), Христина Бородіна (87+ кг)

Чоловіки: Дмитро Вороновський (55 кг), Павло Заліпський (61 кг), Руслан Кожакін (89 кг), Євген Янцевич (96 кг), Дмитро Чумак (109 кг), Олексій Бібік (109+ кг).

Примітно, що це буде перший великий міжнародний старт для штангістів після початку пандемії.

Доповнення

Загалом на турнір заявлено більше 500 важкоатлетів з майже 40 країн.