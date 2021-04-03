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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53553 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 74510 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110470 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145981 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196121 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193680 просмотра

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2 марта, 18:35 • 280042 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143181 просмотра

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Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по тяжелой атлетике в Москве

Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по тяжелой атлетике в Москве

Киев  •  УНН

 • 35434 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сборная Украины по тяжелой атлетике выступит на чемпионате мира среди мужчин и женщин, который пройдет в Москве, передает УНН со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Украины.

Детали

Соревнования являются лицензионными к Олимпийским играм 2020 года Украина на данном Чемпионате Европы представляют 10 женщин и 6 мужчин:

Женщины: Ангелина Ломачинская (45 кг), Камила Конотоп (55 кг), Светлана Самуляк (55 кг), Мария Гангур (59 кг), Евгения Росинская (71 кг), Ирина Деха (76 кг), Алина Марущак (81 кг) , Валентина Кисиль (87 кг), Анастасия Лысенко (87+ кг), Кристина Бородина (87+ кг).

Мужчины: Дмитрий Вороновский (55 кг), Павел Залипская (61 кг), Руслан Кожакин (89 кг), Евгений Янцевич (96 кг), Дмитрий Чумак (109 кг), Алексей Бибик (109+ кг).

Примечательно, что это будет первый крупный международный старт для штангистов после начала пандемии.

Дополнение

Всего на турнир заявлено более 500 тяжелоатлетов из почти 40 стран.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

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