Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по тяжелой атлетике в Москве

Детали

Соревнования являются лицензионными к Олимпийским играм 2020 года Украина на данном Чемпионате Европы представляют 10 женщин и 6 мужчин:

Женщины: Ангелина Ломачинская (45 кг), Камила Конотоп (55 кг), Светлана Самуляк (55 кг), Мария Гангур (59 кг), Евгения Росинская (71 кг), Ирина Деха (76 кг), Алина Марущак (81 кг) , Валентина Кисиль (87 кг), Анастасия Лысенко (87+ кг), Кристина Бородина (87+ кг).

Мужчины: Дмитрий Вороновский (55 кг), Павел Залипская (61 кг), Руслан Кожакин (89 кг), Евгений Янцевич (96 кг), Дмитрий Чумак (109 кг), Алексей Бибик (109+ кг).

Примечательно, что это будет первый крупный международный старт для штангистов после начала пандемии.

Дополнение

Всего на турнир заявлено более 500 тяжелоатлетов из почти 40 стран.