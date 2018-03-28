Збірна Росії зазнала другої поспіль поразки у ході підготовки до ЧС-2018

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Футболісти збірної Росії поступилися у контрольній домашній грі проти Франції, яка відбулася у Санкт-Петербурзі, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.

Перший по-справжньому гольовий момент стався біля воріт Уго Льоріса, французький голкіпер відбив удар в дотик Федора Смолова після швидкого розіграшу за участю Жиркова і Дзагоєва. Склад збірної Франції навіть з урахуванням ротації вражав зірками першої величини. Антуан Грізманн і Олів’є Жиру в цей раз з’явилися на полі лише в другому таймі, але результат був зроблений і без них. На 40-й хвилині Кіліан Мбаппе, отримавши гросмейстерський розрізний пас від Поля Погба, обіграв всю російську оборону, не зробив жодного зайвого руху — 0:1.

Після перерви хавбек “Манчестер Юнайтед” вже одноосібно спочатку заробив штрафний, а потім сам же конвертував його в гол незрівнянним ударом в обвід стінки — 0:2. Футболіст РФ із заміну Ігор Смольников виконав відмінний крос на Федора Смолова, і капітан з близької відстані оформив свій 12-й гол за збірну.

Французи, які буквально за три дні до цього в схожій ситуації дозволили переломити хід матчу Колумбії, на цей раз не повторили попередніх помилок. Після серії замін Мбаппе знову блиснув індивідуальною майстерністю і застав зненацька Андрія Луньова ударом з гострого кута — 1:3.

Склад Франції: Льоріс, Павар, Косьельні, Умтіті (Кімпембе, 80), Ернандес, Погба, Канте (Толіссо, 66), Рабьо (Матюїді, 81), Дембеле (Жиру, 72), Мбаппе (Лемар, 86), Марсьяль (Грізманн , 59).

Зауважимо, що у попередній товариській грі росіяни вдома були розгромлені Бразилією.

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