Сборная России потерпела второе подряд поражение в ходе подготовки к ЧМ-2018

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Футболисты сборной России уступили в контрольной домашней игре против Франции, которая состоялась в Санкт-Петербурге, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

Первый по-настоящему голевой момент случился у ворот Уго Льориса, французский голкипер отразил удар в касание Федора Смолова после быстрого розыгрыша с участием Жиркова и Дзагоева. Состав сборной Франции даже с учетом ротации поражал звездами первой величины. Гризманн и Оливье Жиру в этот раз появились на поле лишь во втором тайме, но результат был сделан и без них. На 40-й минуте Килиан Мбаппе, получив гроссмейстерский разрезной пас от Поля Погба, обыграл всю российскую оборону, не сделал ни одного лишнего движения — 0:1.

После перерыва хавбек “Манчестер Юнайтед” уже единолично сначала заработал штрафной, а затем сам же конвертировал его в гол несравненным ударом в обвод стенки — 0:2. Футболист РФ по замену Игорь Смольников выполнил отличный кросс на Федора Смолова, и капитан с близкого расстояния оформил свой 12-й гол за сборную.

Французы, буквально за три дня до этого в похожей ситуации позволили переломить ход матча Колумбии, на этот раз не повторили прежних ошибок. После серии замен Мбаппе снова блеснул индивидуальным мастерством и застал врасплох Андрея Лунева ударом с острого угла — 1: 3.

Состав Франции: Льорис, Павар, Косьельни, Умтити (Кимпембе, 80), Эрнандес, Погба, Канте (Толиссо, 66), рабьей (Матюиди, 81), Дембеле (Жиру, 72), Мбаппе (Лемар, 86), Марсьяль ( Гризманн, 59).

Заметим, что в предыдущей товарищеской игре россияне дома были разгромлены Бразилией.

Украинские Национальные Новости

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