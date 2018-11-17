Збірна Іспанії повторила власний антирекорд пропущених голів з 1950 року
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Футбольна збірна Іспанії відзначилася зі знаком мінус після поразки у Лізі націй від Хорватії, повідомляє УНН з посиланням на статистичний портал Mister Chip.
У гостьовій баталії апенінці поступилися “картатим” 2:3. У попередньому матчі турніру іспанці також пропустили тричі, поступившись збірній Англії з таким же рахунком.
В останній раз збірна Іспанії пропускала по три і більше м’ячів у двох офіційних матчах поспіль в далекому 1950 році. Тоді на Чемпіонаті світу в Бразилії іспанці поступилися господарям турніру з рахунком 1:6, а потім збірної Швеції — 1:3.
Зауважимо, що Іспанія має шість очок у своїй групі і доля перемоги у квартеті Ліги А буде залежати від матчу Англія — Хорватія.