Сборная Испании повторила собственный антирекорд пропущенных голов с 1950 года
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Футбольная сборная Испании отметилась со знаком минус после поражения в Лиге наций от Хорватии, сообщает УНН со ссылкой на статистический портал Mister Chip.
В гостевой баталии апенинци уступили “клетчатым” 2:3. В предыдущем матче турнира испанцы также пропустили трижды, уступив сборной Англии с таким же счетом.
В последний раз сборная Испании пропускала по три и более мячей в двух официальных матчах подряд в далеком 1950 году. Тогда на Чемпионате мира в Бразилии испанцы уступили хозяевам турнира со счетом 1:6, а затем сборной Швеции — 1:3.
Заметим, что Испания имеет шесть очков в своей группе и судьба победы в квартете Лиги А будет зависеть от матча Англия — Хорватия.