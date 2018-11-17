Сборная Испании повторила собственный антирекорд пропущенных голов с 1950 года

В гостевой баталии апенинци уступили “клетчатым” 2:3. В предыдущем матче турнира испанцы также пропустили трижды, уступив сборной Англии с таким же счетом.

В последний раз сборная Испании пропускала по три и более мячей в двух официальных матчах подряд в далеком 1950 году. Тогда на Чемпионате мира в Бразилии испанцы уступили хозяевам турнира со счетом 1:6, а затем сборной Швеции — 1:3.

Заметим, что Испания имеет шесть очков в своей группе и судьба победы в квартете Лиги А будет зависеть от матча Англия — Хорватия.