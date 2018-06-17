Збірна футболіста "Динамо" святкувала першу перемогу на ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Заключний матч третього змагального дня чемпіонату світу з футболу завершився перемогою збірної Хорватії над Нігерією, яка і очолила групу D за підсумками першого туру, повідомляє УНН.
На 14 хвилині Перішич був близький аби забити — його удар пролетів в сантиметрах над поперечиною. Згодом розіграш кутового закінчився автолом нігерійця Етебо. Крапку у протистоянні у другій половині поставив Лука Модріч, який реалізував пенальті через порушення правил на Манджукічі — 2:0.
Колишній футболіст київського “Динамо” Домагой Віда провів на полі усі 90 хвилин. Натомість нинішній представник команди Хацкевича Йосип Піварич просидів усю гру в запасі.
Зазначимо, що попереду нігерійців чекає матч з Ісландією, а хорватів — зустріч з Мессі і компанією (Аргентина).