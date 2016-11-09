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Збільшити видобуток газу на 35% до 2020 можливо лише шляхом залучення інвестицій – Р.Опімах

Збільшити видобуток газу на 35% до 2020 можливо лише шляхом залучення інвестицій – Р.Опімах

Київ • УНН

 • 14982 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. За останні 10 років Україна сплатила за імпортний газ 88 млрд дол., що приблизно дорівнює річному ВВП нашої країни. Про це під час Комітетських слухань "20 млрд куб. м природного газу власного видобутку в 2020 році – як це зробити ПАТ Укргазвидобування?", повідомив виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній України Роман Опімах, передає кореспондент УНН.

Так, за словами Р.Опімаха, питання нарощування власного видобутку газу на сьогодні стоїть гостро.

"За останніх 10 років Україна сплатила за імпортний газ 88 млрд дол, тобто це можна порівняти із річним ВВП нашої країни. 13% експортної виручки Україна щороку витрачала на закупівлю імпортного газу, який посідав 1 місце у статті імпортних товарів, які приходили в Україну. Це здійснило величезний тиск на національну валюту", - розповів він.

Відтак, Р.Опімах відзначив, що на сьогодні перед газовидобувниками Уряд поставив масштабний план. Його реалізація можлива шляхом залученням нових інвестицій та сучасних технологій.

"Амбіційний план уряду збільшити видобуток на 35% до 2020 року, у нас часто питають чи можливо це, і газовидобувними завжди кажуть: так, це можливо. Для цього треба залучати нові інвестиції та сучасні технології, які дозволять видобувати 27-28 млрд і з цієї частки.

Саме за рахунок нових інвестицій буде збільшено власний видобуток на 50%. Якщо у цифрах то консолідовано за 4 роки буде видобуто 36 додаткових млрд. кубів українського газу, тобто ми майже не будемо закуповувати імпортного газу. Інша амбітна мета – вийти на рівень самозабезпечення. Це також можливо, і тут є два головних інструменти: це енергоефективні заходи та підтримка власного видобутку, і спільними зусиллями держави та бізнесу ця мета може бути реалізована", - відзначив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, конкурентного ринку газу в Україні до цього часу так і не створили.

Також нагадаємо, О.Прохоренко не зміг пояснити, чому «Укргазвидобування» проти співпраці з приватним інвестором у сфері газовидобування

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