Увеличить добычу газа на 35% до 2020 г. возможно только путем привлечения инвестиций - Р.Опимах

Так, по словам Р.Опимаха, вопрос наращивания собственной добычи газа на сегодня стоит остро.

"За последние 10 лет Украина заплатила за импортный газ 88 млрд долл., то есть это можно сравнить с годовым ВВП нашей страны. 13% экспортной выручки Украина ежегодно тратила на закупку импортного газа, который занимал 1 место в статье импортных товаров, которые приходили в Украину. Это оказало огромное давление на национальную валюту", - рассказал он.

Поэтому Р.Опимах отметил, что на сегодня перед газодобытчиками Правительство поставило масштабный план. Его реализация возможна путем привлечением новых инвестиций и современных технологий.

"Амбициозный план правительства увеличить добычу на 35% до 2020 года, у нас часто спрашивают возможно ли это, и газодобытчики всегда говорят: да, это возможно. Для этого нужно привлекать новые инвестиции и современные технологии, которые позволят добывать 27-28 млрд и из этой части.

Именно за счет новых инвестиций будет увеличена собственная добыча на 50%. Если в цифрах, то консолидировано за 4 года будет добыто 36 дополнительных млрд кубов украинского газа, то есть мы почти не будем закупать импортный газ. Другая амбициозная цель - выйти на уровень самообеспечения. Это также возможно, и здесь есть два главных инструмента: это энергоэффективные мероприятия и поддержка собственной добычи, и совместными усилиями государства и бизнеса эта цель может быть реализована", - отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, конкурентного рынка газа в Украине до сих пор так и не создали.

Также напомним, О.Прохоренко не смог объяснить, почему "Укргаздобыча" против сотрудничества с частным инвестором в сфере газодобычи.