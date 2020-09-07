Збільшення кількості хворих на COVID-19: МОЗ доручили визначити необхідну кількість додаткових ліжко-місць
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У понеділок відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив у Telegram-каналі міністр кабінету міністрів Олег Немчінов, передає УНН.
“Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, — написав міністр.
З його слів, на засіданні було надано доручення, зокрема:
— Міністерству охорони здоров’я України разом із обласними та Київською міською облдержадміністраціями визначити необхідну кількість додаткових ліжко-місць в розрізі регіонів України у зв’язку із динамікою збільшення випадків захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
— Міністерству охорони здоров’я України разом із Міністерством фінансів опрацювати питання щодо закупівлі кисневих концентраторів для лікарень, що надають допомогу хворим на гостру респіраторної хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2“, з розрахунку забезпечення 80 відсотків ліжкового фонду медичним киснем.
— Національній поліції, Держпродспоживслужбі у разі встановлення факту невиконання місцевими органами виконавчої влади та/або місцевими органами самоврядування протиепідемічних заходів на території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), де встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, вжити відповідних заходів державного реагування та про результати протягом тижня поінформувати Кабінет Міністрів.
— Національній поліції, Держпродспоживслужбі разом з Міністерством освіти і науки України та місцевими органами влади подати на наступне засідання Державної комісії інформацію про кількість дошкільних закладів та закладів освіти, які працюють на території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій установлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641.
Нагадаємо, минулого тижня комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій оновила рівні епідемічної небезпеки.