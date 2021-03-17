Заява: голові "Укрзалізниці" Жмаку висловили підтримку "профспілки-аферисти"

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"Не знаю про таку профспілку, може профспілка-одноденка якась. Усі великі профспілки між собою контактують, не те, щоб прям сильно, але зв'язок є, а про цю чую вперше. Авантюристи якісь, може", - сказав він.

Доповнення

Вчора в ЗМІ з'явилася заява "Незалежної Профспілки південної залізниці" на підтримку Володимира Жмака.

Вона з'явилася на тлі того, що реальні профспілки залізничників готуються до масштабного страйку 31 березня. Співробітники української залізниці незадоволені соціальною політикою Жмака, наприклад, лікарняні людям можуть не виплачувати з листопада місяця, при цьому зарплата самого керівника "УЗ" - понад пів мільйона гривень на місяць.

Джерела УНН

Сьогодні, 17 березня, на Кабміні планується розглянути питання звільнення Жмака, але результат засідання ніхто не знає, оскільки до кінця не зрозуміло, як поведе себе Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, якого прийнято вважати "афільованим з бізнесменом Рінатом Ахметовим, якому Жмак влаштував "теплу ванну" в Укрзалізниці", додав співрозмовник агентства.

Напередодні засідання наглядової ради "УЗ" 15 березня з питання компетентності Жмака Сергій Лещенко заявив, що збитки "Укрзалізниці" безпосередньо пов'язані з доходами Ахметова.