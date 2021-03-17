Заявление: главе “Укрзализныци” Жмаку выразили поддержку “профсоюзы-аферисты”

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“Не знаю про такой профсоюз, может профсоюз-однодневка какой-то. Все большие профсоюзы между собой контактируют, не то, чтобы прям сильно, но связь есть, а про этот слышу первый раз. Авантюристы какие-то, может”, — сказал он.

Дополнение

Вчера в СМИ появилось заявление “Независимого Профсоюза южной железной дороги” в поддержку Владимира Жмака.

Оно появилось на фоне того, что реальные профсоюзы железнодорожников готовятся к масштабной забастовке 31 марта. Сотрудники украинской железной дороги не довольны социальной политикой Жмака, к примеру, больничные людям могут не выплачивать с ноября месяца, при этом зарплата самого руководителя “УЗ” - более полумиллиона гривен в месяц.

Источники УНН

Сегодня, 17 марта, на Кабмине планируется рассмотреть вопрос увольнения Жмака, но исход заседания не известен, поскольку до конца непонятно, как поведёт себя Премьер-министр Денис Шмыгаль, которого принято считать “аффилированным с бизнесменом Ринатом Ахметовым, которому Жмак устроил "тёплую ванную“ в Укрзализныци”, добавил собеседник агентства.

Накануне заседания набсовета “УЗ” 15 марта по вопросу компетентности Жмака Сергей Лещенко заявил, что убытки “Укрзализныци” напрямую связаны с доходами Ахметова.