Завтра в Україні очікуються грози з градом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У п’ятницю в Україні відбудеться різка зміна погода — прийдуть грози з градом. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
У п’ятницю 22 червня в Києві вдень очікуються грози, шквали 17-22 м/с. У Київській області вдень грози, місцями шквали 17-22 м/с, в окремих районах сильні зливи, град.
Вночі у п’ятницю в західній частині, вдень і в більшості північних та центральних областей грози, місцями град та шквали 17-22 м/с, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень в окремих районах Житомирщини, Київщини, Вінниччини та Черкащини сильні зливи.
Як повідомляв УНН, після спекотного тижня в Україні очікуються прохолодні вихідні.