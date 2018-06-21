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Завтра в Україні очікуються грози з градом

Завтра в Україні очікуються грози з градом

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. У п’ятницю в Україні відбудеться різка зміна погода — прийдуть грози з градом. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.

У п’ятницю 22 червня в Києві вдень очікуються грози, шквали 17-22 м/с. У Київській області вдень грози, місцями шквали 17-22 м/с, в окремих районах сильні зливи, град.

Вночі у п’ятницю в західній частині, вдень і в більшості північних та центральних областей грози, місцями град та шквали 17-22 м/с, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень в окремих районах Житомирщини, Київщини, Вінниччини та Черкащини сильні зливи.

Як повідомляв УНН, після спекотного тижня в Україні очікуються прохолодні вихідні.

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