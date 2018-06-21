Завтра в Украине ожидаются грозы с градом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В пятницу в Украине произойдет резкое изменение погода - придут грозы с градом. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, передает УНН.
В пятницу 22 июня в Киеве днем ожидаются грозы, шквалы 17-22 м/с. В Киевской области днем грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни, град.
Ночью в пятницу в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской сильные ливни.
Как сообщал УНН, после жаркого недели в Украине ожидаются прохладные выходные.