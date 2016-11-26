Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями

"27 листопада в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, на Закарпатті та в Карпатах дощі", - йдеться у повідомленні.

Вітер очікується південно-західний, 7-12 м/с, у східній частині України подекуди пориви - 15-18 м/с.

Температура вночі від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу, вдень - 3-8 градусів тепла.

За даними Укргідрометцентрі, у Києві найближча ніч пройде без опадів, вдень місцями йтиме невеликий дощ.

"Вітер - південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0 градусів, вдень - 5-7 градусів тепла", - сказано у повідомленні.