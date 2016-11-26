Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Завтра в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями, в Киеве ближайшая ночь пройдет без осадков, днем местами небольшой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
"27 ноября в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах дожди", - говорится в сообщении.
Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с, в восточной части Украины местами порывы - 15-18 м/с.
Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.
По данным Укргидрометцентра, в Киеве ближайшая ночь пройдет без осадков, днем местами небольшой дождь.
"Ветер - юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0 градусов, днем - 5-7 градусов тепла", - говорится в сообщении.