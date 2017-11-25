Завтра в частині України сніжитиме

При цьому вдень у західних областях очікується дощ, а в карпатському регіоні - дощ та мокрий сніг, місцями сильні опади. На решті території - без істотних опадів.

На Правобережжі прогнозується туман, у східних областях на дорогах місцями - ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на заході на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла; на Одещині вночі 3-8°, вдень 7-12° тепла; у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У столиці ж завтра без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вночі - від 0 до 2°, вдень - близько 5°.

Нагадаємо, синоптики попереджають про лавинонебезпеку на західній Україні.