Завтра в частині України сніжитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У неділю в Україні буде хмарно, вночі у східних областях очікується невеликий сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
При цьому вдень у західних областях очікується дощ, а в карпатському регіоні - дощ та мокрий сніг, місцями сильні опади. На решті території - без істотних опадів.
На Правобережжі прогнозується туман, у східних областях на дорогах місцями - ожеледиця.
Вітер південно-східний з переходом на заході на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла; на Одещині вночі 3-8°, вдень 7-12° тепла; у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.
У столиці ж завтра без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вночі - від 0 до 2°, вдень - близько 5°.
Нагадаємо, синоптики попереджають про лавинонебезпеку на західній Україні.