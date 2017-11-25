Завтра в части Украины будет идти снег
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В воскресенье в Украине будет облачно, ночью в восточных областях ожидается небольшой снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
При этом днем в западных областях ожидается дождь, а в карпатском регионе - дождь и мокрый снег, местами сильные осадки. На остальной территории - без существенных осадков.
На Правобережье прогнозируется туман, в восточных областях на дорогах местами - гололедица.
Ветер юго-восточный с переходом на западе на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла; в Одесской области ночью 3-8°, днем 7-12° тепла; в восточных областях ночью 3-8° мороза, днем около 0°.
В столице же завтра без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ночью - от 0 до 2°, днем - около 5°.
Напомним, синоптики предупреждают о лавиноопасности на западной Украине.