Завтра уряд збереться на чергове засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Завтра, 12 квітня, об 11-й годині розпочнеться чергове засідання уряду під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.
"12 квітня під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН 11 квітня, прем'єр переконаний, що уряду вдасться провести ефективний продаж Одеського припортового заводу.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій позитивно оцінив роботу уряду.
Також Володимир Гройсман виступив за швидше реформування "Нафтогазу".
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