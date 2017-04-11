Завтра правительство соберется на очередное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Завтра, 12 апреля, в 11 часов начнется очередное заседание правительства под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
"12 апреля под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН 11 апреля, премьер убежден, что правительству удастся провести эффективную продажу Одесского припортового завода.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий положительно оценил работу правительства.
Также Владимир Гройсман выступил за скорейшее реформирования "Нафтогаза".
Правительство оценит работу Войцеха Балчуна после его отчета и результатов аудита "Укрзализныци".
Владимир Гройсман заявил, что правительство надеется начать приватизацию госпредприятий до июля.