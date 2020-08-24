Завтра у порядку денному Ради капітальний ремонт дороги Київ-Одесса та об’їзна Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Завтра, 25 серпня, Верховна Рада збереться на позачергову сесію. Серед питань - два законопроекти про капітальний ремонт і будівництво доріг, повідомляє УНН.
Йдеться про президентські законопроекти №№ 0055 та 0056.
Перший має ратифікувати фінансову угоду “Європейські дороги України ІІІ” (проект “Розвиток транс’європейської транпортної мережі”) між Україною та Європейським інвестиційним банком про залучення позики, у межах якої планується капітальний ремонт дороги Київ-Одеса та будівництво об’їзної Львова.
“Метою проекту є покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг за маршрутами міжнародних транспортних коридорів шляхом будівництва обходу м. Львова та капітального ремонту ділянок міжнародної автомобільної дороги М-05 Київ — Одеса (субпроекти). Інвестиції у субпроекти сприятимуть підвищенню безпеки дорожнього руху, швидкості, економічності і комфортності перевезень пасажирів і вантажів та позитивно вплинуть на регіональний і загальний економічний розвиток України і міжнародний імідж України”, — йдеться у супровідних документах.
Водночас законопроект № 0056 має ратифікувати ще одну фінансову угоду (проект “Транспортний зв’язок в Україні — Фаза І”) між Україною та Європейським інвестиційним банком, яким зокрема передбачено встановлення Інтелектуальних транспортних систем, а також будівництво розв’язок на дорогах.
“Очікується, що інвестиції у субпроекти (окремі невеликі дорожні об’єкти) сприятимуть підвищенню безпеки дорожнього руху, управлінню та контролю руху автотранспортних засобів у результаті встановлення Інтелектуальних транспортних систем (ІТС) та позитивно вплинуть на регіональний та загальний економічний розвиток України”, — вказано у пояснювальних документах.