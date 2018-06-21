Завтра у Києві очікуються грози та шквали
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Завтра, 22 червня, удень у столиці очікується короткочасні дощі, грози, під час яких шквали вітру сягатимуть 17-22 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
Загалом синоптики передбачають мінливу хмарність. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вночі без опадів. Температура вдень – 28-30°.
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Дощі та грози також можливі 23-24 червня. При цьому температура повітря удень впаде до 17-19°.
25-26 червня у столиці переважно без опадів.