Завтра в Киеве ожидаются грозы и шквалы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Завтра, 22 июня, днем в столице ожидается кратковременные дожди, грозы, во время которых шквалы ветра будут достигать 17-22 м/с. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
В общем синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью без осадков. Температура - 28-30°.
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Дожди и грозы также возможные 23-24 июня. При этом температура воздуха днем упадет до 17-19°.
25-26 июня в столице преимущественно без осадков.