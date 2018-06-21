Завтра в Киеве ожидаются грозы и шквалы

В общем синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью без осадков. Температура - 28-30°.

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Дожди и грозы также возможные 23-24 июня. При этом температура воздуха днем ​​упадет до 17-19°.

25-26 июня в столице преимущественно без осадков.