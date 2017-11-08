Завтра у Києві без опадів

Повідомляється, що в Києві та області без істотних опадів, вітер східний, 3-8 м/с.

У Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°, а в області - вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.

Нагадаємо, завтра, 9 листопада в Україні без істотних опадів, лише у південній частині вдень невеликий дощ.