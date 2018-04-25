Завтра тимчасово буде обмежено доступ до реєстру е-декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Завтра, 26 квітня 2018 року, з 09:00 до 15:00 у зв’язку з проведенням технічних робіт буде обмежено доступ до публічної частини реєстру е-декларації. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба НАЗК, передає УНН.
"До уваги суб’єктів декларування! У зв’язку з проведенням технічних робіт доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, буде обмежено 26 квітня 2018 року з 09:00 до 15:00", - йдеться в повідомлені.
Як повідомляв УНН, до Національного агентства з питань запобігання корупції запрошено Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.