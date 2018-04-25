Завтра временно будет ограничен доступ в реестр э-деклараций

"Вниманию субъектов декларирования! В связи с проведением технических работ доступе к публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, будет ограничено 26 апреля 2018 с 09:00 до 15:00", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласили Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.