Завтра временно будет ограничен доступ в реестр э-деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Завтра, 26 апреля 2018, с 09:00 до 15:00 в связи с проведением технических работ будет ограничен доступ к публичной части реестра э-деклараций. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.
"Вниманию субъектов декларирования! В связи с проведением технических работ доступе к публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, будет ограничено 26 апреля 2018 с 09:00 до 15:00", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласили Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.