Завтра суд допитає нардепа Сенченка у справі про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва 28 грудня продовжить допит свідків у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича і планує розпочати засідання із заслуховування показів народного депутата Андрія Сенченка, передає кореспондент УНН.
“Таким чином за згодою сторін у справі оголошується перерва до завтра, на 10 годину”, — сказав головуючий колегії суддя Владислав Дев'ятко.
За словами прокурора Руслана Кравченка, сторона обвинувачення на завтра забов язується забезпечити явку свідка.
“Ми забезпечимо явку свідка (свідок Сенченко, народний депутат України)”, — зазначив прокурор.
Як повідомляв УНН, на сьогоднішньому засіданні суд допитав свідків: командувача Військово-морських Сил України Ігора Воронченка, який на той час виконував обов'язки заступника командира військ берегової оборони ВМС України, екс-начальника тилу ВЧ-А4515, яка забезпечувала прийом літаків на аеродромі “Бельбек”, Олександра Кустановича, помічника командуючого ВМС України Марину Каналюк і народного депутата, колишнього командувача в/ч А-4515, Юлія Мамчура, який на той час служив на аеродромі “Бельбек”.