Завтра Прем'єр з робочим візитом відвідає Чернігівську область
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Завтра 17 січня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить робочу поїздку до Чернігівської області. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
У рамках робочої поїздки Голова Уряду ознайомиться з навчально-матеріальною базою Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді, а також Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування. Володимир Гройсман поспілкується з педагогічними колективами навчальних закладів.
Крім того, Прем’єр-міністр візьме участь в урочистому врученні пожежної техніки та аварійно-рятувального обладнання підрозділам ДСНС Чернігівського гарнізону.