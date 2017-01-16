Завтра Прем'єр з робочим візитом відвідає Чернігівську область

У рамках робочої поїздки Голова Уряду ознайомиться з навчально-матеріальною базою Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді, а також Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування. Володимир Гройсман поспілкується з педагогічними колективами навчальних закладів.

Крім того, Прем’єр-міністр візьме участь в урочистому врученні пожежної техніки та аварійно-рятувального обладнання підрозділам ДСНС Чернігівського гарнізону.